Abusivismo edilizio vista Lago di Fondi: a Monte San Biagio arrivano le ruspe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

vista Lago di Fondi : arrivano le ruspe. È quanto disposto dalcon appositapubblicata ieri sull'albo pretorio.Giorno e data deglirestano segreti per motivi di sicurezza mentro tutti i restanti dettagli sono disponibili online sul sito dell'Ente.Il provvedimento riguarda, in particolare, una piccola, di circa 50 metri quadrati, utilizzata dai proprietari nonché autori dell'abuso perlopiù come casa vacanze.Da tempo l'abitazione era sotto sequestro e, per questo motivo, in stato di abbandono. Il Comune di Monte San Biagio , particolarmente attento allache condivide con i comuni di Fondi e Terracina , ha stanziato quasi diecimila euro per l'anche se, come da prassi, talle somma dovrà poi essere rimborsata dal responsabile dell'abuso.Individuata la, si è reso necessario anche selezionare un responsabile dei lavori in quanto l'obiettivo è quello dinon di deturparlo ulteriormente.Non è raro, del resto, vedere autenticio su colline protette, sequestrati e poi abbandonati all'oblio e all'incuria fino ad una sentenza definitiva che puntualmente tarda ad arrivare.Tutto ciò non accadrà adove, tra qualche giorno, la porzione di terreno vista lago tornerà al suo primordiale splendore.Responsabile dei lavori sarà l'ingegner Gino Silvano, come riportato nella determina firmata dall'architetto e dirigente di settore Tiziana Di Fazio.Durante il'area, ubicata in, sarà presidiata dalle forze dell'ordine.Mentre l'Ente si occupa di emettere in maniera puntuale le, proseguono anche i controlli sul campo.Nonostante i pochi uomini a disposizione, carabinieri e agenti della Polizia Municipale di Monte San Biagio setacciano il territorio scovando, puntualmente, il furbo di turno.