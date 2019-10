Abusivi negli alloggi Ater, scatta il sequestro. Il plauso del commissario dell'ente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due immobili dell'Ater sono stati sequestrati ad Aprilia e alle forze dell'ordine arriva il plauso di Marco Fioravante, commissario dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale. «L’intervento delle forze dell’ordine è frutto della concertazione che l’ente ha attivato da tempo con la Questura e la magistratura - ha detto - si tratta di tutelare il patrimonio dell’ente e la legalità all’interno delle realtà che gestiamo. Un lavoro che intendo proseguire e, se possibile, incrementare».Il commissario ricorda come l'Ater gestisce un patrimonio pubblico «del quale dobbiamo rispondere ai contribuenti. Colgo l’occasione del mio primo intervento dalla nomina a commissario per ringraziare la magistratura e le forze dell’ordine per il sostegno alla nostra azione di tutela della legalità e dei diritti degli aventi diritto, e naturalmente gli uffici per il lavoro che svolgono a sostegno di queste azioni. Vigilanza, rigore nella gestione del patrimonio e collaborazione con le altre istituzioni – ha concluso Fioravante - sono le linee guida su cui intendo far leva».Il commissario ha aggiunto che l'azione «si muove di concerto con le linee guida che l’assessore regionale alle politiche abitative, Massimiliano Valeriani, ha definito in un settore delicatissimo come quello delle politiche abitative nel Lazio dove i bisogni abitativi e nuove povertà rendono sempre più difficili le scelte».Gli occupanti abusivi dei due immobili dell’Ater in via Londra sono stati indagati e gli immobili tornati alla disponibilità dell’ente, è stato intimato il rilascio degli immobili abusivamente occupati ad altre sette persone entro 30 giorni. Gli appartamenti verranno assegnati alle famiglie aventi diritto.