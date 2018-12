Violenta le due figlie per undici anni, arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maltrattamenti e abusi sessuali per undici anni, sin da quando le figlie erano in tenerà età. E' una storia di violenza inaudita, ancora una volta tra le mura domestiche, quella scoperta dai carabinieri in una località del Sud Pontino che manterremo segreta per tutelare le vittime minorenni.Gli abusi, secondo la ricostruzione degli investigatori, risalgono al periodo in cui le bambine avevano tra i 5 e i 16 anni, tra il 2002 e il 2013.Ieri, dopo un'attività di indagine coordinata dalla Procura di Cassino, l'uomo di 51 anni è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per i reati di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia. L'indagine è condotta dal sostituto procuratore Emanuele De Franco e affidata ai carabinieri della stazione di Formia che hanno eseguito l'arresto dell'indagato, ora rinchiuso in carcere.E' stato possibile far emergere una vicenda di tale squallore e gravità soltanto grazie al coraggio e alla determinazione di una delle due sorelle vittime del padre. La ragazza si è infatti presentata dalla stazione dei carabinieri, da sola, raccontando ai militari ciò che era avvenuto negli anni precedenti. Immediatamente sono scattate le verifiche e la ragazza è stata aiutata da uno psicologo per affrontare i gravissimi traumi legati alle umiliazioni subite nel luogo che dovrebbe essere più sicuro di qualsiasi altro. Pezzo dopo pezzo è stato possibile mettere insieme i vari tasselli del suo drammatico racconto, mentre i carabinieri si occupavano di verificare l'attendibilità di quanto riferito dalla ragazza. Un insieme di episodi frequenti ma distribuiti in un arco di tempo enorme, addirittura undici anni di violenze, sevizie e umiliazioni di ogni genere.UN INFERNO«Per le due giovani la vita era diventata ormai impossibile» spiegano i militari che hanno potuto verificare le gravissime accuse avanzate dalle ragazze. Il 51enne è stato arrestato dai militari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia aggravati.«L'uomo - spiegano i militari in un comunicato stampa - nello stesso periodo maltrattava le figlie offendendone il decoro e la dignità, ponendole in uno stato di sofferenza tale da rendere loro la vita impossibile».