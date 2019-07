Abusi sulla figlia dei vicini, ragazzina di 10 anni denuncia e fa arrestare l'uomo

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul

Messaggero digital

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’amico di famiglia ha abusato di lei, la ragazzina ha prima raccontato tutto ai genitori, poi ha confermato - assistita da una psicologa - la vicenda alle forze dell’ordine e ieri è tornata a ripetere le accuse in Tribunale a Latina, durante l’incidente probatorio che si è svolto con tutte le protezioni del caso. L’uomo che ha avuto il coraggio di denunciare, infatti, è stato arrestato di recente, anche se la notizia era stata tenuta sotto stretto riserbo per evitare particolari che potessero ricondurre alla vittima o influenzare in qualche modo il suo racconto.Anche per questo, ieri, la piccola era collegata in videoconferenza da una stanza del Tribunale di Latina, alla presenza di una psicologa, mentre i genitori, gli avvocati della famiglia, quelli dell’indagato, il pubblico ministero e il giudice erano nell’aula di Corte d’assise. Comprensibile il riserbo, sembra comunque che la bimba abbia confermato tutto quello che aveva già fatto mettere nero su bianco nella denuncia che ha portato all’arresto dell’uomo.