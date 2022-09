Abusi sessuali su una bimba di 6 anni davanti a un negozio: pensionato arrestato

Sono scattati gli arresti domiciliari per un 65enne, accusato di violenza sessuale ai danni di una minore. La vittima delle attenzioni morbose dell'uomo è una bambina di soli sei anni, che è stata ascoltata nel corso di un'audizione protetta in procura. I fatti, avvenuti in un paese della provincia dove vive la famiglia, risalgono ad aprile e dopo diversi mesi di indagine si è arrivati all'arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal gip del tribunale di Latina.

Secondo la ricostruzione, la piccola quel giorno era in compagnia della mamma in giro per fare spese. La donna è entrata per pochi minuti in un negozio e la bambina è rimasta fuori a giocare, come era capitato forse già altre volte in una piccola comunità dove ci si conosce tutti. Proprio in quel momento però l'uomo si è avvicinato alla bambina, l'ha presa da parte e l'ha toccata, per poi allontanarsi praticamente indisturbato prima che la madre uscisse a riprenderla. Nessuno ha assistito alla scena, ma poco dopo la piccola ha raccontato tutto ai genitori, in modo circostanziato e preciso, e la famiglia ha deciso di sporgere denuncia. Il pubblico ministero Antonio Sgarella sul caso ha aperto un'indagine e ha disposto prima un'audizione protetta della vittima e poi un ulteriore colloquio con un consulente tecnico e una consulenza peritale per verificare la capacità di testimoniare della bambina. Accertata l'attendibilità del suo racconto, dopo aver identificato il responsabile, il sostituto procuratore ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina l'arresto del 65enne.

La.Pe.