Mercoledì 12 Giugno 2024, 00:05

L’UDIENZA

E’ accusato di avere abusato di un uomo con disabilità insieme a due coetanei, uno stupro di gruppo commesso da tre ragazzi poco più che ventenni. Ieri uno di loro è stato rinviato a giudizio con l’accusa di violenza sessuale della quale dovrà rispondere nel processo davanti al secondo collegio del Tribunale di Latina.

I fatti dei quali deve rispondere il giovane, oggi 23enne, risalgono al 1 aprile 2019 quando i tre coetanei, tutti di Fondi, avevano preso di mira un uomo oggi 43enne, affetto da disabilità intellettiva associata ad alcuni tratti di autismo. La vittima era stata convinta a seguirli nei pressi della biblioteca multimediale di Fondi poi, una volta raggiunto un luogo isolato, lo avevano obbligato a sdraiarsi terra per poi abusare di lui. Non contenti avevano anche ripreso la scena della violenza con i telefoni cellulari e poi diffuso quel video inviandolo a due diversi gruppi Whatsapp.

Una brutta storia che era venuta alla luce in seguito alla denuncia presentata dalla madre della vittima dopo che il figlio le aveva riferito quanto gli era accaduto. Ad occuparsi delle indagini erano stati i carabinieri che avevano anche recuperato i filmati e attraverso quelli erano arrivati a identificare i responsabili di un atto davvero vergognoso. A conclusione delle indagini per i tre giovanissimi era stato chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale di gruppo aggravata «per avere abusato – si legge nel capo di imputazione - della sua condizione di inferiorità psichica».

Per due di loro nel 2021 è stato disposto dal giudice per l’udienza preliminare Giuseppe Cario il rinvio a giudizio e il processo a loro carico è attualmente in corso. Ieri la stessa sorte è toccata al terzo indagato, la cui posizione all’epoca era stata stralciata. Il 23enne, assistito dall’avvocato Luca Velletri, è comparso davanti dal giudice per l’udienza preliminare Giuseppe Molfese al quale il pubblico ministero Valerio De Luca ha chiesto il rinvio a giudizio. Una richiesta che il gup, al termine della camera di consiglio, ha accolto. Il ragazzo dovrà quindi comparire il 6 maggio del prossimo anno davanti al secondo collegio penale del Tribunale di Latina per la prima udienza del processo a suo carico. L’accusa è quella di violenza sessuale aggravata.