Abusi sessuali su studenti di un liceo, arrestato a Latina professore di religione

Svolta nell'inchiesta sugli abusi compiuti dal prof di religione in un liceo di Latina. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina diretti dal tenente Monica Loforese hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare ai domiciliari nei confronti del 49enne indagato per violenza sessuale ai danni di un minore e per tentata violenza sessuale ai danni di altri tre minori.

Arrestato prof di religione a Latina

«L’uomo approfittando del proprio ruolo di insegnante di religione - spiegano Procura e carabinieri in una nota - dapprima instaurava un rapporto confidenziale con i suoi alunni e poi incominciava un intenso rapporto telematico intrattenendo comunicazioni a sfondo sessuale tramite social network, nonché in diverse occasioni cercava con loro il contatto fisico con la finalità di agire loro violenza di tipo sessuale.

Quando i ragazzi si sono resi conto che le attenzioni del professore “non erano normali” hanno avuto il coraggio sia di bloccare la condotta criminosa dell’insegnante che di riferire quanto accaduto loro alle Autorità competenti».

Prof di religione arrestato a Tivoli. «Abusava degli alunni». I pm: ombre sulla Curia

Durante l’attività di indagine i carabinieri hanno appurato, altresì, che nel recente passato, l’uomo approfittando del suo impegno in altre attività a stretto contatto con i minori, aveva commesso analoghe condotte delittuose. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e dal comandante della Compagnia Carabinieri di Latina, capitano Paolo Perrone, consentiva di richiedere una misura cautelare nei confronti dell’indagato. La richiesta è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese.

«L’invito della Procura della Repubblica di Latina e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina - spiega la nota - rimane sempre quello di segnalare presunte condotte criminose ai danni dei minori o dei soggetti fragili e di fidarsi dello Stato che, attraverso la magistratura e le forze dell’ordine, può intervenire tempestivamente e proteggere e tutelare le vittime».