Conferimento illegittimo di rifiuti, il dipendente di Abc riprende un cittadino che risponde con un pugno in faccia

LATINA - Le lamentele perché la città è sporca sono continue, spesso giuste, ma è vero anche che non è facile e non lo è mai stato, neppure in passato, tenere pulite strade in cui tanti cittadini buttano i rifiuti al di fuori di cassonetti e isole ecologiche, anche gli ingombranti: materassi, tv, frigoriferi. E quando si verificano episodi come quello avvenuto a Borgo Piave forse una riflessione va fatta. Andiamo idealmente in via Prezzolini, un dipendente di Abc, l'Azienda per i Beni Comuni di Latina, contesta ad una persona di aver conferito in modo irregolare i rifiuti nell’apposito punto di raccolta. In tutta risposta riceve un pugno in faccia. L'episodio viene reso noto dal Comune di Latina che ha manifestato la propria solidarietà al dipendente. Il sindaco Damiano Coletta e l’assessore all’Ambiente Roberto Lessio confermano l'impegno nella repressione dei comportamenti illegali che degradano sistematicamente il decoro della città: «Esiste il dovere dell’Amministrazione di mantenere puliti i luoghi che gli incivili sporcano, ma non esiste alcun diritto da parte di costoro di attuare gli abbandoni illegali e irregolari dei rifiuti».



La repressione sarà attuata già a partire delle prossime settimane, oltre che con l’ausilio degli operatori di Polizia Municipale anche con la riattivazione dei controlli da parte della Guardie Ecologiche in grado si elevare direttamente multe ai trasgressori. A completare il sistema di controllo sarà l’installazione delle cosiddette foto-trappole (si sta concludendo proprio in questi giorni la fase sperimentale), in grado di registrare direttamente le trasgressioni, senza rischi per l’incolumità degli operatori.

31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:29



