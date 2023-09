"Abbiamo vinto già", il nuovo inedito di Tiziano Ferro con J-Ax

Da questa notte a mezzanotte è disponibile, sulle piattaforme on line, in radio e in tv il nuovo brano di Tiziano Ferro dal titolo "Abbiamo Vinto Già". Un bravo che vede la collaborazione di J-Ax.

"È un inno alla resilienza, una canzone che rivendica il valore di chi vive a testa bassa, consapevole delle proprie fragilità, pronto a celebrare i propri difetti come fossero segni distintivi, che ci rendono unici e splendidi. Vincenti", sono le parole che usa il cantautore di Latina sulle sue pagine social per presentare il nuovo inedito. "Ridiamo delle cicatrici, brindiamo alle debolezze. Marceremo per le strade per difendere un diritto", si legge nel testo.

"Abbiamo vinto già" è scritto (testo e musica) da Tiziano Ferro, Manuel Rocchi e J-Ax e prodotto da Tiziano Ferro e Marco Sonzini.