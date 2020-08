Abbandono di rifiuti, centinaia di multe a Cisterna grazie alle telecamere

Sono oltre 400 le contravvenzioni per abbandono di rifiuti elevate dalla Polizia Locale di Cisterna di Latina. Negli ultimi giorni diversi cittadini hanno segnalato l’indecorosa situazione in cui versa Via San Tommaso d’Aquino dove nella serata del 13 agosto, una donna residente nel comune di Velletri e alla guida di un autocarro, ha scaricato materassi, mobili e suppellettili varie. Tutte le operazioni di scarico e abbandono sono state riprese dal sistema di videosorveglianza urbana e grazie all’analisi dei filmati è stata individuata la responsabile. La situazione era già all’attenzione della Polizia Locale che ha provveduto a convocarla notificando le relative sanzioni amministrative per oltre 700,00 euro. “Il conferimento di rifiuti ingombrati o di materiale vegetale presso i cassonetti - spiega il Comandante dott. Raoul De Michelis - costituisce una pratica scorretta, il cui costo grava sulle casse comunali oltre a creare un disservizio a residenti che non trovano più spazi utili per il conferimento dei propri rifiuti”.

