Ab Latina, una festa lunga 50 anni: l'8 giugno l'evento al circolo cittadino

di Stefano Urgera

Buon compleanno. L’Associazione Basket Latina, per i veri credenti della pallacanestro semplicemente “ Ab Latina”, compie 50 anni. Venerdì 8 giugno, dalle 19 in poi, presso l’arena del Circolo Cittadino saranno montati i canestri e ricreato quello che fu territorio sacro per decine di generazioni di cestisti pontini: «Non abbiamo fatto inviti - spiega il promotore dell’iniziativa, Paolo Iannuccelli, che da allenatore fu tra i pionieri e ora mentore dell’ Ab Latina 1968, squadra che milita nella...