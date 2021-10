A Ventotene la prima "Comunità energetica" del Lazio. L'isola punta sulle rinnovabili

Sabato 2 Ottobre 2021, 08:10

Nasce a Ventotene la prima comunità energetica del Lazio. Ad annunciarlo l'assessore regionale alla transizione ecologica, Roberta Lombardi. Appuntamento venerdì 8 ottobre. «Insieme al sindaco di Ventotene, ad alcuni cittadini dell’isola e con il supporto dell’Università La Sapienza e di un gruppo di giovani ingegneri premiati dalla Regione Lazio con il bando Vitamina-G per il supporto alla nuova imprenditoria, daremo vita alla prima comunità energetica rinnovabile del Lazio»

Si tratta di un'associazione aperta della cittadinanza, con il diretto coinvolgimento del Comune ed è «un esempio virtuoso di coinvolgimento della comunità locale in un’iniziativa che ha come scopo primario quello di creare benefici ambientali per l’isola. – spiega Lombardi - Gli attori principali della comunità energetica sono gli operatori locali del settore turismo, che sono pronti ad investire loro risorse per l’installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, principalmente fotovoltaico e con un occhio rivolto anche a soluzioni innovative per il minieolico; l’Università La Sapienza, che grazie al lavoro di un gruppo di giovani ingegneri ha fornito il supporto tecnico per lo studio del fabbisogno energetico e per la progettazione dell’impiantistica; la sede locale della Lega Navale che ha fornito supporto per le attività di formazione legate alla creazione della comunità energetica; il sindaco e la giunta che hanno supportato la creazione della Comunità dal punto di vista amministrativo, e hanno dato credibilità e autorevolezza al progetto. Stiamo cercando di replicare questo esempio virtuoso anche nel resto del Lazio»