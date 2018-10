A Velletri titolo regionale nel lungo per Leonardo Dalmazio dell'Atletica Latina 80

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leonardo Dalmazio è il neo campione regionale di salto in lungo. Sulla pista di Velletri nelle finali dei campionati giovanili dedicati alla categoria ragazzi il portacolori dell’Atletica Latina 80 ha dominato nella specialità portando il suo record personale a 5,08. Bronzo per Andrea Belvisi con l’asticella che ha valicato a 4,89 e per quest’ultimo identico piazzamento anche nel peso con l’attrezzo scagliato a 12,19. Da sottolineare le ottime prestazioni sui 60 hs di Salvatore Di Nola con il crono di 10”09 e di Pierluigi Monterubbianesi con 10"24, classificatisi quinto e settimo.La staffetta dell’Atletica Latina composta da Lefano-Belvisi-Monterubbianesi-Dalmazio è arrivata ai piedi del podio con il tempo di 52”39, risultato che potrà sicuramente essere migliorato in futuro sistemando alcune incertezze sui cambi. Tra le ragazze, infine, buona prova di Giulia Moscardelli, settima nel peso con 8,43 e del tandem Alice Mellara-Denise Iagnocco, rispettivamente ottava nel lancio del vortex e nona sui 60 metri. Per loro prossimo appuntamento il 14 ottobre a Latina per la terza giornata dei provinciali.