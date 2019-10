A tutta birra sulla Pontina: 23 multe. Patente ritirata a un cinquantenne: in Smart a 145 km/h

L'altra mattina durante un dispositivo di controllo sulla sr 148 per eccesso della velocità, le pattuglie del Distaccamento Polizia Stradale di Terracina hanno effettuato 23 contravvenzioni per superamento dei limiti di velocità in territorio di Sabaudia.



In particolare una patente è stata ritirata a un automobilista di 50 anni che alla guida di una Smart ha superato i limiti di velocità per un eccesso di 55 Km/h rispetto al limite imposto dall’ente proprietario della strada che è di 90 km/h. L'uomo viaggiava a tutta birra, il rilevatore ha segnalato una velocità di 145Km/h.



© RIPRODUZIONE RISERVATA