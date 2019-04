Terracina, premio "Maestro della Cultura": riconoscimenti ai costruttori di "un nuovo umanesimo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma oggi la quinta edizione del Premio Biennale “Maestro della Cultura 2019”, una delle tante e belle iniziative dell’istituto “Alessandro Filosi” di Terracina che ogni anno si fa più ricca. Obiettivo del premio è diffondere l’importanza dell’impegno artistico, culturale e civile, il tutto sintetizzato nel simbolo dell’iniziativa che è un faro a rappresentare il ruolo che la cultura necessariamente deve avere, soprattutto lungo il percorso di crescita dei più giovani.L’appuntamento è per oggi pomeriggio a partire dalle ore 16e30 nella Piazzetta Valadier. Il premio sarà assegnato ad artisti ed intellettuali, non soltanto locali, che contribuiscono alla costruzione di un “nuovo umanesimo”. Quest’anno a ricevere il premio saranno Raffaella Menichetti, Stefania Romagna, Ernesto Trapanese (alla memoria), Rodolfo Carelli, Maria Burani, Marco Omizzolo e Paul Hedlund. Menzioni d’onore per don Francesco Fiorillo, Franca Maragoni e Pasquale Lattari.Nelle intenzioni degli organizzatori, questo premio “dilata la dimensione educativa dell’istituto Filosi di Terracina, nella prospettiva della promozione e della diffusione della cultura nelle sue diverse espressioni”. Il coordinamento è della dirigente scolastica Anna Maria Masci mentre la presentazione è affidata al prof. Fabio Arduini; nel corso dell’evento ci saranno performance poetico-musicale di Catia M. Mosa e Federica Simonelli.