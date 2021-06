A Sezze Scalo il questore di Latina e Don Pasquale Bua per discutere di "Cristiani nella città"

Mercoledì 30 Giugno 2021, 13:04

Sarà un incontro organizzato presso l’oratorio della chiesa di San Carlo da Sezze ad inaurare il programma di eventi organizzati in città in vista della celebrazione della festa dei Santi Patroni, Carlo, Lidano ed Isidoro.

Il convegno, dal titolo “Cristiani nella città”, è previsto per domani - 1 luglio - alle 21 nella struttura di Via Corso della Repubblica e, come si legge nella nota stampa diramata dalla parrocchia, sarà l’occasione per riflettere sull’essere cristiani e cittadini nella propria comunità, anche a seguito delle note vicende giudiziarie che hanno toccato i cittadini di Sezze.

Alla manifestazione, fortemente voluta da Don Gianmarco Falcone che si occuperà di moderare l'incontro, prenderanno parte il questore di Latina, Michele Spina e il teologo Don Pasquale Bua, docente in diverse università pontificie e direttore dell’Istituto Teologico Leoniano di Anagni.