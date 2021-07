Gaeta, a Serapo si rinnova la sfida della Swimming paradise

Sabato 17 Luglio 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 18 Luglio, 16:25

La promozione del nuoto in acque libere, con attenzione mirata non soltanto sul piano numerico (quest'anno record con 244 iscritti con 123 uomini, 45 donne, 76 tra ragazzi e U14, 14 stranieri provenienti da Spagna, Germania, Portogallo, Polonia, San Marino e dalle isole Mauritius dell'Oceano Indiano) ma soprattutto di visibilità turistica e di integrazione.

Nello scenario di Gaeta oggi e domani riflettori puntati sulla terza edizione dello Swimming Paradise, la traversata promossa dall'associazione che porta il nome dell'evento e che vede tra gli organizzatori Roberto De Gennaro , Domenico Capozio e Salvatore Sciolto. Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna tra le regioni più forti, e tanti club che non soltanto arriveranno dalla provincia pontina - i padroni di casa della Serapo Sport, i fondani dello Sport Village Onda Verde, XXV Ponti di Formia, Oasi sport Village di Terracina ma anche da altri circoli italiani. Volto d'eccezione della manifestazione patrocinata dal Comune di Gaeta è il fuoriclasse marchigiano Simone Ruffini, oro ai Mondiali di Kazan 2015 nei 25 km: identico alloro lo conquistò alle Universiadi di Shenzhen 2011 nella 10 km. Come l'anno scorso gareggerà anche il sindaco Cosmo Mitrano, che cercherà di migliorare il tempo del 2020 quando firmò 39'6 nella quarta batteria della Green Race (si classificò 12esimo nella combinata), il percorso a boe di 1.800 metri. La curiosità? In acqua anche il ragazzino di 79 anni Mario Patrono, che prese parte nel '61 alla traversata Formia-Gaeta e si rituffa a distanza di 60 anni per una gara natatoria.

Lo start è fissato oggi alle 10.30 con i 400 metri riservati agli under14 e in rapida successione il miglio gaetano di 1.800 metri nel percorso a quadrilatero sul litorale di Serapo. Domani invece il piatto forte con la traversata (3.300 metri) che partirà da Punta Stendardo, costeggerà il promontorio di Monte Orlando fino all'arrivo sulla spiaggia di Serapo. Testimonial sono l'ex difensore del Settebello Amaurys Pérez, oggi coach della De Akker Bologna (A2) e Fabio Conti, dt del settore pallanuoto della Nazionale italiana e argento olimpico alla guida del Setterosa a Rio 2016.

