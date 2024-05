Giovedì 30 Maggio 2024, 07:05

Stava passeggiando con il suo cane in via Avello, nella zona di Fossignano, periferia di Aprilia, quando due cani, di proprietà di un residente, sono riusciti a superare la recinzione e si sono avventati sulla donna e il suo animale. La signora, sulla sessantina, ha cercato di proteggere il suo cane tentando di dividere gli animali. Ma non c’è stato nulla da fare.

La donna, a sua volta attaccata dalla coppia di cani, è alla fine caduta a terra ed è stata morsa in alcune parti del corpo. È andata molto peggio al suo amico a quattro zampe che, nonostante abbia tentato di difendersi dall’attacco improvviso, è rimasto ferito su più parti del corpo. Una volta in salvo, è stato necessario un suo trasferimento in una clinica veterinaria della zona.

A separare gli animali è stato, non senza fatica, il proprietario dei due cani fuggiti dall’abitazione. Nelle ore successive la donna poi ha deciso di rivolgersi ai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia. I militari di via Tiberio hanno quindi ascoltato la signora e la sua ricostruzione e poi raccolto la sua formale denuncia.

Del caso, sono stati messi al corrente anche i rappresentanti del comitato di quartiere di Fossignano che hanno voluto commentare quanto accaduto. Perché se è vero che alla fine la donna se l’è cavata con qualche ferita e tanto spavento, è pur vero che il suo cane ha rischiato di riportare lesioni potenzialmente irreversibili. Insomma una tragedia sfiorata e che poteva essere evitata.

«Purtroppo non è la prima volta che si sentono accadere vicende simili – afferma il presidente del comitato di zona Valentino Di Leno - ho ricevuto la signora nella nostra sede e ci ha raccontato della disavventura e del trauma che, lei e il suo cane, hanno subito. È possibile che una persona non abbia la libertà di passeggiare nel nostro quartiere in tranquillità? Abbiamo espresso vicinanza e solidarietà alla nostra concittadina e al suo amico a quattro zampe. Siamo certi che il problema non è mai l’animale, ma semmai il proprietario degli altri cani che è stato disattento nella loro custodia».

«È stata sporta denuncia ai carabinieri di Aprilia e siamo certi che anche le istituzioni faranno tutto ciò che la legge prevede in questi casi. Molti bambini frequentano quella via e non vorremmo assolutamente dover raccontare altri episodi simili. Nel frattempo, come comitato di quartiere, per dimostrare vicinanza e sensibilizzare tutti i concittadini, abbiamo organizzato un “dogday” il 7 giugno presso il cortile della nostra sede in collaborazione dell’addestratore cinofilo Tiziano Quirici, anche lui cittadino di Fossignano, che si è offerto di incontrare, a titolo gratuito, tutte le persone che vorrebbero consigli sulla custodia e sul come condurre il proprio amico a 4 zampe in sicurezza. Pensiamo che sia il modo migliore per poter sensibilizzare le persone che hanno cani nel nostro quartiere».