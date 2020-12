A Norma 1.725 natività di cioccolata, una per ogni famiglia, distribuite dal sindaco

1.725 natività di cioccolata stanno arrivando in queste ore a Norma, una per ogni famiglia. A portarle, casa per casa (aiutati nella distribuzione dai volontari dell’Avis cittadina), il sindaco Gianfranco Tessitori, la sua vice Elisa Ricci e l’assessore allo Sport Luca De Mei. È infatti dell’amministrazione comunale l’iniziativa che vuole, con un gesto simbolico ma significativo, esprimere la vicinanza degli amministratori alla propria comunità.

“Abbiamo cercato di dire, in questa fase così difficile ‘noi ci siamo’, anche con un piccolo pensiero, ma noi ci siamo”, spiega il primo cittadino che da ieri, lunedì, sta distribuendo le natività ai suoi concittadini. E tanti sono i messaggi di apprezzamento e ringraziamento che stanno arrivando dagli abitanti di Norma, in privato e via social, per - come ha scritto qualcuno - “questo piccolo ma grande pensiero”.

