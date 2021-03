Da domani a Latina, Formia e Fondi partono le vaccinazioni dei pazienti "fragili"

Da domani inizia presso l’Asl di Latina la somministrazione dei vaccini per la categoria pazienti ad elevata fragilità, «coerentemente alle linee di indirizzo espresse nel piano vaccinale, elaborato da Ministero della Salute con Decreto del 12 marzo 2021, e adottate dalla Regione Lazio, che è tra le regioni che si sono mosse per prime per quanto riguarda le categorie più a rischio» spiegano dall'azienda sanitaria pontina.

I pazienti fragili sono quelli che «a causa della gravità della patologia di cui sono affetti presentano un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi di Covid-19». Le vaccinazioni saranno effettuate a partire dalla giornata di domani, 27 marzo, presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, l’Ospedale Dono Svizzero di Formia e l’Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi. Presto sarà attivato un ulteriore centro di vaccinazioni presso l’Oncologia di Aprilia. «La selezione dei pazienti candidabili, in accordo con le caratteristiche cliniche illustrate nel decreto ministeriale - spega la Asl - è stata operata dagli specialisti di riferimento, operatori della Asl provvederanno a contattare i pazienti per la calendarizzazione dei vaccini. Questo, insieme ad altre misure per il contenimento del contagio messe in campo dalla Asl Latina, rappresenta un valido strumento per abbattere le complicanze più gravi tra i contagiati da Covid-19».

