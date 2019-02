A Latina si presenta l'associazione di promozione sociale Moica: ecco tutte le inziative

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Associazione Moica si presenta alla città. Lo farà in un appuntamento che si terrà domani, 8 febbraio alle 16 presso la sala De Pasquale del Comune di Latina. «L’appuntamento – spiegano dall’associazione – nasce dall’esigenza di far conoscere questa nuova realtà culturale e di promozione sociale a Latina e in questa occasione, la Presidente di Latina, Anna Maria Pattaro parlerà delle finalità dell’associazione e parlerà dei progetti in corso come il Safe Sistema di Aiuto Economico Familiare, finanziato da Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, ma anche le azioni messe in campo contro il bullismo, la Prevenzione e il suo importante ruolo per la salute delle donne».Moica di Latina si presenterà anche con un Programma Culturale che riguarderà temi come la medicina di genere, aspetti legislativi che coinvolgono direttamente le donne, e la partecipazione a un Bando Letterario che prevede una selezione delle poesie e dei racconti inviati. Alla presentazione di Moica parteciperà anche l’assessore alle attività produttive Giulia Caprì.