A Latina nasce il portale per l'infanzia: tutti i servizi per i piccoli alunni a portata di un clic

LATINA - "Un piccolo passo in avanti", così l'ha definito l'assessore alla scuola del Comune di Latina, Gianmarco Proietti. SI tratta del portale per l'infanzia che il Comune di Latina ha aperto con accesso dallo steso sito e il titolo "Diritti a scuola", la pagina che si apre è molto intuitiva e si divide in undici approfondimenti, tra cui mensa, cedole, asili nido e news, solo per citarne alcune. Cliccando su questa ultima icona si apre la pagina dedicata ai diritti del fanciullo e dell'adolescenza. Proprio oggi, infatti, si celebra questa giornata "molto importante perchè questi diritti sono per noi prioritari. L'idea del portale è quella di aiutare le famiglie a migliorare la fruizione con l'amministrazione", ha affermato Proietti. © RIPRODUZIONE RISERVATA