A Latina aggredisce passanti in zona pub, vigilante e poliziotti: bloccato con spray al peperoncino e arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo è stato bloccato dalla polizia sabato notte a Latina con lo spray al peperoncino in dotazione dopo che aveva aggredito varie persone e anche gli agenti delle Volanti che erano intervenuti. Tutto è cominciato davanti alla sala slot del grattacielo Pennacchi, quando un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica ha aggredito a pugni il vigilante in servizio. Quest'ultimo è riuscito a divincolarsi e a chiudersi dentro all'attività chiedendo aiuto al 113. All'arrivo sul posto di una pattuglia delle volanti sono arrivate nuove segnalazioni: l'uonmo, ferito alle mani e al volto, aveva aggredito altre persone in via Ascianghi nella zona dei pub. Gli agenti lo hanno individuato e lo hanno invitato a calmarsie a fornire le geralità. Per tutta risposta l'uomo ha prima minacciato gli agenti di infettarli con il sangue che perdeva dalle ferite alle mani, poi ha colpito ripetutamente un poliziotto e a quel punto utilizzando lo spray antiaggressione al peperoncino gli agenti lo hanno bloccato con le manette in dotazione. Medicato, non senza difficoltà dai sanitari, è stato poi portato in questura dove si è nuovamente scagliato contro il personale danneggiando a calci una porta e un computer. E stato poi identificato - è risultato essere un pluripregiudicato di 28 anni - ed è stato arrestato on l'accusa di oltraggio, resistenza, minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Domani mattina sarà processato per direttissima.