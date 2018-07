A Gaeta tre giorni di Nautica e Alta Moda

di Sandro Gionti

Nautica e Alta Moda protagoniste da domani a domenica a Gaeta per rilanciare il turismo e l’economia del Golfo. L’evento, denominato “Fashion & Yacht Design”, è promosso da Confcommercio Lazio Sud e organizzato da Jevents srl in collaborazione con il Comune di Gaeta, il Consorzio Industriale Sud Pontino e l’Autorità Portuale.e altri enti e con il patrocinio della Camera di Commercio di Latina, della Provincia, del Nautico Caboto e di altri enti. L’apertura domani alle 17 sulla nave scuola con il convegno sul tema “Il Golfo: riqualificazione della costa. Opportunità per le imprese e il territorio”, moderato dal presidente della Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acampora. Si analizzeranno l’attuale situazione di un golfo ricco di tesori ambientali, paesaggistici, storici ed artistici in un’ottica di riqualificazione e la concreta possibilità di fare sistema tra imprese e istituzioni. E poi il potenziamento del turismo nautico, e quindi di tutte le attività collegate al turismo del mare e al diportismo nautico, il rilancio del territorio e dell’economia locale e lo sviluppo dei servizi. Ed è anche l’occasione per la firma del protocollo d’intesa sulla Blue Economy tra i Comuni di Genova e Gaeta. Si proseguirà alle 19 con l’inaugurazione del Villaggio espositivo presso il molo Sanità a Gaeta. Duplice appuntamento per la sera: alla Torre di Mola, a Formia, ci sarà l’evento “Mola e Fashion” per degustare pregiati vini e ammirare defilé itineranti; e a Gaeta, invece, un binomio raffinato: Rum e Cioccolato. Sabato, poi, sul red carpet del molo Sanità le creazioni di Anton Giulio Grande, Sladana Krstic, Gianni Molaro e Carlo Alberto Terranova. Altra novità rilevante la partecipazione di Umberto Scipione, musicista di fama internazionale e compositore di colonne sonore di film di grande successo, che chiuderà il domenica alle 21.30 con un concerto al molo Sanità. .

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA