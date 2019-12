E’ tutto pronto a Gaeta e Formia per salutare, il giorno di San Silvestro, il 2019 e il nuovo anno con “Gliù Sciuscio”, un’antica tradizione che si tramanda da generazioni, da padre in figlio. Una tradizione che risale al 1800, quando si costituivano formazioni occasionali di amici e conoscenti, attrezzati con i costumi e i più svariati strumenti artigianali, per portare l’augurio del nuovo anno in giro per le case e le strade. A Gaeta, dove la tradizione è più viva, tante le orchestrine in giro per la città per fare gli auguri di un sereno e prospero 2020. A Formia è più recente la tradizione de “Gliù Sciùscio”, giunto al suo decimo anniversario. Gli auguri in musica inizieranno alle 9 nelle vie del centro cittadino e proseguiranno dalle 15 alle 19 nel centro storico di Castellone. © RIPRODUZIONE RISERVATA