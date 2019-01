A Formia tributo teatrale a Fabrizio De Andrè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A 20 anni dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè va in scena oggi 13 gennaio alle 18.30, al teatro Remigio Paone di Formia, lo spettacolo teatrale ” e l’Amore ha l’Amore come solo argomento”, un tributo al cantautore genovese. Lo spettacolo, a cura della Cantina Teatrale La Luccicanza e dell’associazione culturale Koinè ed il patrocinio del Comune, è una carrellata poetica e musicale che, come sottolinea il regista e interprete Diego Sasso, “racconta i punti chiave dell’etica del cantautore genovese, dalla ‘Città Vecchia’ alla ‘Bocca di Rosa’, dalle storie degli emarginati a quelle introspettive, dal sacro al profano>. A trasportare il pubblico nel mondo di Fabrizio De Andrè ci penserà soprattutto la Faber Orchestra, con Diego Sasso (voce/reading), Guido Mauro (chitarra classica/elettrica), Christian Congedo (pianoforte), Luciano De Santis (chitarra classica, bouzouki e violino), Laerte Scotti (organetto), Giuseppe Saltarelli (basso) e Fabio Ruggieri (batteria). Le voci sono, inoltre, quelle di Pamela Passalacqua, Claudia Macone e Kristian Franzini. Le scene della Luccicanza e della Milizia dei Folli.