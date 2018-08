A Formia musica, arte, teatro e gastronomia per "Mola in festa"

di Sandro Gionti

Inaugurata con un caloroso omaggio al famoso pittore Antonio Sicurezza a 39 anni dalla sua scomparsa, con un convegno e una mostra che resterà aperta fino a domenica sera nella palestra coperta della Media “Vitruvio Pollione” di Formia, la XX edizione, di “Mola in festa”, la rassegna organizzata dall’ associazione culturale musicale e ricreativa Mola presieduta da Pierfrancesco Scipione propone una serie di appuntamenti fino al 10 agosto nel caratteristico borgo marinaro. Un piacevole mix di cultura, teatro dialettale, musica dal vivo, ballo, solidarietà e degustazione di prodotti locali. La serata di oggi, la prima di quattro serate con le delizie gastronomiche, propone alle 22 anche lo spettacolo del gruppo teatrale dell’associazione Mola, “E’ asciuto pazzo ‘ o parrucchiano”. Nell’occasione verrà consegnato a don Mariano Parisella, parroco della chiesa dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista di Formia, il premio di solidarietà, una somma di denaro per l’apertura di un fondo per il trasferimento delle opere pittoriche di Antonio Sicurezza nell’abside della chiesa. Domani, poi, alle 22, ancora spazio al teatro con la compagnia Acis che metterà in scena “Sole all’improvviso”, la nuova commedia scritte a, diretta e interpretata da Sasà Palumbo. Domenica musica e poesia con Massimo Masiello e il suo recital “Sono solo parole d’amore”. Altri due giorni di festa e mercoledì musica dal vivo e ballo con “Cico & Luis” e gran chiusura venerdì 10 agosto con “Serata sotto le stelle”, musica e gastronomia.

