A Formia il Festival di musica elettronica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terrà questa sera - lunedì 12 agosto - a Formia, nella caratteristica location della Torre di Mola, il Festival di musica elettronica Molahouse#1/Waterfront, che vedra' tra i nomi in consolle uno dei massimi esponenti a livello nazionale, il dj Claudio Coccoluto. “Si è scelto di non utilizzare come location uno dei luoghi che generalmente ospitano concerti in città - afferma l'assessore al Turismo e alle attività produttive Kristian Franzini - ma di organizzare l'evento in un palcoscenico naturale come quello della darsena di Mola e della Torre, cornice perfetta anche per le proiezioni video che creeranno un’atmosfera suggestiva sui palazzi circostanti e sulla torre stessa. Il MolaHouse#1/Waterfront è una prima sperimentazione per quanto riguarda il mondo dell'ettronica che potrebbe portare ad un vero e proprio festival del genere nei prossimi anni".Il programma della serata, che inizia alle 18, prevede le esibizioni di Thc (18-19), Enrico Santamaria (19-20), Gnmr (20-21), Gafas & Bigote (21-22), Luca Vera (22-23), Claudio Iacono (23-24) e dalla mezzanotte, Claudio Coccoluto.