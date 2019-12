A Formia il "Bosco dei primi nati": messi a dimora 280 nuovi alberi

Festa a Formia per il “Bosco dei primi nati”, presso la strada che collega Maranola al monte Redentore. Li dove tanti alberi sono stati incendiati questa estate, volontari grandi e piccoli, associazioni ambientaliste, Protezione Civile e Parchi hanno tutti dato il loro contributo per mettere a dimora 280 essenze arboree autoctone e mille semi di roverella. «Un grande risultato raggiunto oggi, dai nostri concittadini - sottolinea l’assessore alle politiche ambientali Orlando Giovannone - Grandi e piccoli con impegno e passione, hanno contribuito a perfezionare questo prezioso dono che l'Amministrazione Comunale di Formia ha voluto per i 280 nuovi nati in quest'ultimo anno. Un grazie al Parco naturale dei Monti Aurunci e al Parco Riviera d'Ulisse , alla splendida Protezione Civile con il Ver Sud Pontino, all’Assemblea ecologica popolare che ha donato 1000 germogli di roverella, e alle molte fantastiche associazioni che hanno aderito all'iniziativa. Un contributo significativo per l'ambiente che si ripeterà ogni anno. Il nostro impegno su questi temi continua con l'iniziativa "dona un albero", dove ogni persona potrà sempre donare un albero alla sua città, tramite i vivaisti aderenti. Certamente c'è molto da fare per riqualificare e valorizzare il nostro territorio, ognuno per la sua parte ripeto, ognuno per la sua parte. I disastri dei cambiamenti climatici sono appena iniziati e saranno sempre più catastrofici. Oggi una piccola comunità, armata di vanghe e picconi ha iniziato la sua battaglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA