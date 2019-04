© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esperti a confronto per tre giorni, dal 5 al 7 aprile, a Formia e nel Golfo per innovare e connettere imprese, professioni e servizi del turismo e dell’enogastronomia: è questo il focus del 1° meeting della stampa turistica ed enogastronomica, organizzato dall’associazione “Le Dimore del Sole”, il sodalizio nato a Formia, da oltre dieci anni, dalla volontà di un gruppo di strutture extra-alberghiere che operano nella Riviera di Ulisse. L’evento ha preso il via oggi con un giro panoramico, da parte di giornalisti provenienti per lo più da Roma e Napoli ma anche da altre regioni, nei luoghi più suggestivi di Gaeta e Sperlonga. Si prosegue domani alle 9.30 con un convegno nella sala Ribaud del Comune di Formia, al quale partecipano giornalisti del settore, operatori economici, turistici e del mondo della scuola, su “Il nuovo assetto turistico nella Riviera di Ulisse, dal grande albergo all’ospitalità di tipo familiare: destagionalizzazione, comprensorialità, enogastronomia e management” e nel pomeriggio il tour e la degustazione di vini presso una nota azienda vitivinicola di Itri e, al rientro, visita ai principali monumenti di Formia. Domenica 7 aprile conclusione del meeting con la visita ad altre risorse paesaggistiche della Riviera di Ulisse e ad un centro di produzione d’eccellenza olearia, Nei tre giorni saranno gustate le tipicità culinarie del territorio presso caratteristici ristoranti cittadini. “Il I° Meeting della Stampa Turistica ed Enogastronomica – sottolinea Cinzia Calligaris, presidente dell’associazione Le Dimore del Sole - vuole rappresentare una svolta in ambito di promozione territoriale. Siamo sicuri che solo attraverso una puntuale e sistematica operazione di informazione, congiuntamente ad un’opera di aggiornamento dei servizi e fruibilità delle risorse, il nostro territorio possa puntare a ritrovare l’antico splendore che una zona come la Riviera di Ulisse merita”. Un obiettivo in linea con la “mission” dell’associazione: di offrire, cioè, al turista, oltre che un confortevole alloggio, anche le molteplici risorse che il territorio può garantire.