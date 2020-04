A Formia e Gaeta un arresto e una denuncia per droga

Il Gip del Tribunale di Cassino, Domenico Di Croce, al termine di un interrogatorio svolto in videoconferenza negli uffici del commissariato di polizia di Formia, ha convalidato l’arresto di una donna di 45 anni di Maranola, sorpresa durante un controllo da una pattuglia della Guardia di Finanza di Formia con 20 grammi di hashish e un bilancino di precisione, ma, accogliendo l’istanza del legale della donna, l’avvocato Giovanni Valerio, le ha revocato la detenzione domiciliare disponendo per la stessa l’obbligo di dimora nel territorio di Formia. In un’altra operazione antidroga i carabinierid ella Tenenza di Gaeta hanno denunciato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 28enne del luogo, trovato in possesso di circa 12 grammi di hashish, celati tra gli indumenti intimi. © RIPRODUZIONE RISERVATA