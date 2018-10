© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’amministrazione comunale di Formia organizza mercoledì 10 ottobre alle 16, nella sala Ribaud, un convegno sulla legge regionale n. 7 del 18.07.2017 relativa a “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio – Principi generali – Opportunità per i Comuni, associazioni e cittadini”. I lavori saranno coordinati dall’assessore all’Urbanistica Paolo Mazza e presieduti dal sindaco Paola Villa. Relatori l’architetto Manuela Manetti, direttore regionale dell’Area Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio, che illustrerà i principi generali della Legge regionale e l’ingegner Francesco Raffaelli, tra i più autorevoli esperti della Legge sulla rigenerazione urbana, che si soffermerà sul ruolo dei Comuni nell’attuazione della medesima legge. Interverranno inoltre i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore, fra i quali il presidente dell’ANCE Latina Pierantonio Palluzzi e le rappresentanze degli Ordini professionali della provincia di Latina. “Lo scopo del convegno – osserva l’assessore Paolo Mazza – è quello di illustrare le principali ricadute sul territorio della nuova legge regionale sulla rigenerazione urbana, che ha quali fondamentali obiettivi quelli di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero dei quartieri e delle aree urbane degradate, limitare il consumo di suolo ed aumentare la sicurezza sismica degli edifici. Il seminario è pertanto rivolto a imprese edili, liberi professionisti, tecnici dell’amministrazione pubblica, addetti ai settori Lavori Pubblici e Urbanistica, a categorie imprenditoriali e a tutti i cittadini ed offrirà un confronto interattivo con i partecipanti, oltre che un momento di confronto, sulle politiche urbanistiche del Comune di Formia con i più alti vertici del settore Urbanistico della Regione Lazio”.