A Fondi torna la tradizionale processione mariana in mare

Venerdì 6 Agosto 2021, 17:03

Al largo di Fondi torna la tradizionale processione con la statua della Madonna, comprensiva della benedizione del mare e delle barche. Un evento riproposto nel 2019 dopo diversi anni di stop, cancellato la scorsa stagione estiva a causa dell’emergenza Covid, ed ora pronto a calamitare daccapo l’attenzione di residenti e turisti.

L’appuntamento, organizzato dalla parrocchia Regalità di Maria Santissima e San Pio X in collaborazione con il Consorzio Nautica Fondana, è in programma per la prima serata di sabato 7 agosto nelle acque antistanti la piazza di Sant’Anastasia.

La partenza del corteo di natanti con l’effigie mariana è prevista alle 20.30 dal porticciolo del canale. Prima dell’uscita collettiva in mare aperto si potrà vedere il passaggio della processione sostando lungo le sponde del fiume, nel rispetto delle regole di distanziamento e senza creare assembramenti. In chiusura, è in agenda uno spettacolo pirotecnico.