A Fogliano il presepe "green" dei carabinieri forestali

Il reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, nell’ambito delle aree verdi demaniali gestite in uso governativo, all’interno del Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo nel Comune di Sabaudia e nel Borgo di Fogliano del Comune di Latina, ha realizzato, nel rispetto della tradizione, il presepe natalizio che resterà visitabile fino al giorno dell’Epifania.L’allestimento è stato curato dal personale del reparto utilizzando solo materiali naturali, ovvero legno, canne di bambù, fogliame e paglia per la realizzazione delle capanne ed il restauro di pastori in legno, ad altezza d’uomo, scolpiti dal compianto maresciallo Lino Faraoni dell’ex Corpo Forestale dello Stato.L’opera realizzata grazie alla creatività ed all’impegno del personale che vi si è dedicato è volta a fare memoria della nascita di Cristo ed a valorizzare il lavoro di chi quotidianamente contribuisce alla custodia del creato.