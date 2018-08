A emergenze e onlus l'assegno di fine mandato dell'ex senatore Vacciano

Ha mantenuto l’impegno ed esaurito anche il “plafond” dell’assegno di fine mandato. Giuseppe Vacciano, ex senatore pontino dei 5stelle, passato al gruppo misto e dimessosi invano da Palazzo Madama dove la sua scelta è sempre stata respinta, ha documentato le ultime spese.



Si tratta di 43.000 euro donati, a fronte di un assegno di 41.541,24 ottenuto dal Senato, dall’Asd “Il volo” alla “Regione Lazio per Amatrice e Accumoli”, dagli “Amici del cane” di Latina alle “Emergenze città di Genova” o - ancora - dai “Bambini cardiopatici nel mondo” a “Diaphorà Onlus”.



Sono sedici interventi un tutto, somme che variano dai 2 ai 5.000 euro e che nello stile con il quale si era presentato agli elettori - l’assoluta trasparenza e l’idea di lasciare una parte dei benefit parlamentari a chi ne aveva bisogno - Vacciano ha documentato.



«Restano sul “conto di servizio” - scrive sulla sua pagina facebook - circa 15.000 euro che, come ho spiegato, per ora tengo a disposizione per spese correlate al mandato che dovessero palesarsi nei prossimi mesi e di cui, al momento, ho contezza solo in minima parte. Una volta che la situazione sarà assestata procederò ad un altro giro di restituzioni “a saldo” (ci vorrà qualche tempo...) A titolo di curiosità, le restituzioni correlate alla mia esperienza parlamentare ad oggi ammontano complessivamente a € 304.382,95».



Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:30



