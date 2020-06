© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 10 giugno del 1995 è una data che resterà scolpita nella storia del Club Scherma Formia. Sulle pedane di Milano lo spadista Andrea Di Russo si laureò campione italiano assoluto scrivendo una delle pagine più emozionanti del sodalizio tirrenico. “Una giornata che ricorderò per tutta la vita”, spiega l’atleta pontino, che vive a Roma. Il suo esaltante cammino meneghino si concluse con l’affermazione in finale per 15-14 (identico clichè nella semifinale vinta contro il vercellese Davide Schaier) sul siciliano Maurizio Randazzo, double d’oro a squadre alle Olimpiadi di Atlanta ’96 e Sidney 2000 e altri sei allori sempre a squadre nei Mondiali di Barcellona (’85), Sofia (’86), Denver (’89), Lione (’90), Essen (’93) e Città del Capo (’97) e l’argento individuale ai Giochi del Mediterraneo di Bari ’97. Andrea Di Russo un anno fa venne a Formia e partecipò, nella gremitissima sala comunale "Sicurezza", ai festeggiamenti del titolo tricolore vinto il 6 giugno a Palermo dal suo quasi omonimo Andrea Russo, che a distanza di 24 anni riportò la spada formiana sul tetto più alto d’Italia. Ora sono passati esattamente 25 anni dalla medaglia d’oro di Andrea Di Russo, fratello del fiorettista Fabio, altro pluridecorato in campo internazionale, attualmente uno degli specialisti più forti nella categoria Master. Una coppia di platino che fece epoca allora: Fabio, che fu bronzo nell’89 ai Mondiali under20 (Andrea fece altrettanto all’edizione iridata di Genova ’92), si classificò secondo alle Universiadi americane di Buffalo del ’93 proprio davanti al fratello.