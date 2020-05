A Cisterna niente Tosap per i commercianti e per gli ambulanti

Niente Tosap per i commercianti ambulanti e in sede fissa di Cisterna. Il sindaco Mauro Carturan ha annullato la per il 2020 la tassa per l’occupazione del suolo pubblico per incoraggiare la ripresa del commercio. Così è stato deciso dall’amministrazione comunale al termine di un incontro con i rappresentanti locali delle associazioni dei venditori ambulanti Fivag Cisl e Ascom Confcommercio.

«E’ stato un incontro molto proficuo – ha commentato il sindaco – vogliamo continuare a essere vicini anche a questa categoria che sta patendo come tante altre gli effetti della crisi sanitaria ed economica. Sulla Tosap avevamo deciso già un mese fa, quindi lo abbiamo solo ribadito». L’aiuto ai commercianti ambulanti e i sede fissa fa il paio con la riapertura di tutti i mercati ortofrutticoli alimentari cittadini: quello del mercoledì in via delle Province e quello del venerdì in piazza Ugo La Malfa, quello del sabato in piazza Santi Pietro e Paolo e via Giordano Bruno.

