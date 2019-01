© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le antiche laude popolari francescane, insieme al repertorio natalizio legato alla tradizione di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. A farli risuonare nella basilica della Natività di Betlemme domani 10 gennaio sarà l’Orchestra popolare italiana diretta da Ambrogio Sparagna. La formazione musicale dell’Auditorium Parco della Musica di Roma proporrà il Concerto della Pace, con la partecipazione straordinaria di Peppe Servillo. Un progetto partito nel dicembre scorso da Greccio (Rieti) che rappresenta il simbolo e la sintesi di un’edizione ispirata al messaggio inviato da Papa Francesco in occasione della 52ª Giornata mondiale della pace. Lo spettacolo sarà arricchito dalla presenza del sassofonista Mimmo Malandra e della cantante Maheya Collins accompagnata dal pianista e compositore Sandro Barbieri, che con il suo brano “Bred of life“ è diventata testimone nel mondo della missione di carità e solidarietà di Santa Teresa di Calcutta. In programma anche un intervento del poeta Davide Rondoni. Durante lo spettacolo sarà consegnato simbolicamente al sindaco di Betlemme Salman e al padre custode della basilica della Natività il “Pane della pace”, cotto nei forni dell’Alto Lazio, dove ancora si vive il dramma del dopo terremoto.