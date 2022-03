Sermoneta, per l'8 marzo apre la sezione dell'Associazione donne operate al seno

A Sermoneta la giornata internazionale dedicata alle donne segna un punto di inizio per una serie di attività rivolte alle donne e più in generale alla popolazione, sia per l’attivazione di screening di prevenzione delle malattie oncologiche e sia per un percorso informativo sulle discriminazioni di genere.

Fulcro della giornata sarà la firma del protocollo di intesa tra il Comune, il comitato Andos Latina odv – Associazione nazionale donne operate al seno e l’Avis sezione comunale, per l’apertura della sezione di Sermoneta dell’Andos, presso la sede dell’Avis in largo Donatori di Sangue a Sermoneta Scalo «al fine di avviare il programma di screening e iniziative rivolte alla popolazione di Sermoneta». L’appuntamento è alle 17 di oggi - 8 marzo - presso il Centro sociale anziani di Pontenuovo.

«Con l’occasione – spiega il delegato alla sanità Sonia Pecorilli – sarà presentato anche il percorso informativo promosso dall’amministrazione comunale e dal Centro Donna Lilith, rivolto agli studenti di Sermoneta, agli anziani, alle famiglie dal titolo “Sensibilizzare, prevenire e contrastare la violenza di genere” sulla tematica della violenza di genere, domestica e sugli stereotipi e pregiudizi culturali”».

«Si è donne non solo l’8 marzo ma tutto l’anno - aggiunge il sindaco Giuseppina Giovannoli - per questo anche la salute deve essere importante 365 giorni l’anno e con tale iniziativa, chiamata “L(‘)otto marzo tutto l’anno”, vogliamo fare in modo che questa giornata sia un punto di inizio per una serie di attività permanenti rivolte ai nostri concittadini, per la diffusione dei corretti stili di vita e per abbattere ogni forma di discriminazione».