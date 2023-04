Trovato morto in un resort di Cori, mistero sulla morte di un uomo di 47 anni di Cisterna

Un uomo di 47 anni di Cisterna è stato trovato morto la notte scorsa in un resort di Cori. E.D.V., queste le sue iniziali, è stato ritrovato senza vita dal titolare della struttura nella stanza in cui alloggiava. Sembra che avesse trascorso la serata con alcuni amici, probabilmente tre, ma le ultime ore di vita dell'uomo sono in corso di ricostruzione.

Attivati immediatamente i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare per il 47enne. Oltre all'ambulanza del 118 sono arrivati i carabinieri per ricostruire cosa è successo e quali sono le cause della morte dell'uomo. Non è chiaro se quando sono arrivati gli inquirenti uno o più amici avessero già lasciato la struttura o se l'uomo dopo la serata avesse dormito da solo nel resort.

La ricostruzione è affidata ai militari del reparto territoriale di Aprilia diretti dal colonnello Paolo Guida. I carabinieri stanno indagando sull'accaduto e hanno ascoltato alcuni amici, il titolare della struttura e diversi testimoni. La salma è stata trasferita all'obitorio di Latina a disposizione dell'autorità giudiziaria per consentire gli accertamenti medici necessari a dissipare i dubbi sulla causa del decesso.