Scomparsa una ragazza di 16 anni: ha preso un treno per raggiungere la fidanzata, poi nessuna notizia

Ha preso un treno dalla stazione di Aprilia per raggiungere la propria fidanzata a Ponte Galeria e poi ha fatto perdere le sue tracce. Sara, 16 anni, di Aprilia, è scomparsa da ieri, martedì 11 giugno, e la mamma Manuela ha lanciato in queste ore un accorato appello su diversi gruppi social per ritrovarla.

Come spiega la madre di Sara, la 16enne avrebbe preso un treno da Aprilia ieri intorno alle ore 12.40 in direzione Roma per raggiungere la sua fidanzata Jasmine, anche lei di 16 anni, che è ospite di una comunità in via della Pisana. La madre ha sentito sua figlia per l’ultima volta intorno alle ore 16 dello stesso giorno e la ragazza le avrebbe fatto capire di essere in quel momento a Ponte Galeria, vicino Roma, insieme alla sua ragazza.

Nell’annuncio pubblicato sui social vengono specificate le informazioni utili al riconoscimento di Sara: una ragazza dalla corporatura esile, alta circa 1 metro e 50, 45 kg, capelli corti e castani, piercing sul labbro, un orecchino all’orecchio destro; indossava una maglietta bianca al momento della scomparsa.

Jasmine invece è alta 1 metro e 60, capelli lunghi neri, occhi marroni, ha un tatuaggio di un cuore sull’anulare della mano destra; al momento della scomparsa indossava una maglietta nera, jeans e scarpe da ginnastica bianche.

La famiglia ha denunciato la scomparsa della ragazza alle forze dell’ordine e in questo momento anche i Carabinieri di Aprilia sono sulle tracce delle due giovani. Per qualsiasi utile informazione o segnalazione allertare subito il 112.