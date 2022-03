Pontina, fila per un cantiere: multa alla ditta che non ha rispettato gli orari

LA STORIA

Il traffico sulla Pontina, è noto, è un appuntamento quotidiano per chi si mette in marcia specialmente la mattina presto verso Roma. Stavolta, però, non c'erano incidenti a causare i classici rallentamenti ma la responsabilità era di un cantiere aperto oltre il consentito.

Per questo gli agenti della polizia stradale di Aprilia, intervenuti al chilometro 17 in direzione Roma, per ragioni legate alla viabilità, hanno sanzionato la ditta che sta svolgendo lavori di manutenzione sulla Pontina. L'azienda deve rispondere della mancata osservanza delle prescrizioni di chiusura del cantiere - previste dal codice della strada - e dovrà pagare, adesso, 866 euro.

La ditta appaltatrice, infatti, avrebbe dovuto terminare gli interventi sulla sede stradale entro le 6, ma alle 9 la situazione non era ancora stata risolta e la carreggiata era ancora ridotta, con conseguenze facilmente immaginabili. Motivo? Mancavano delle lastre metalliche da posizionare sopra al tratto in cui era stato colato il cemento, per consentire l'indurimento del calcestruzzo senza che venisse danneggiato dai veicoli in transito o che creasse problemi agli stessi. Facile immaginare il congestionamento del traffico in direzione Roma, con code di veicoli di vari chilometri e lunghi tempi di percorrenza.

Quando sono arrivate le lastre, il cantiere è stato chiuso e il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente sull'intera carreggiata. Tra le vittime dell'intoppo anche la squadra dell'Aprilia calcio che doveva recarsi in aeroporto per volare a Carbonia, ma è rimasta a terra a causa del traffico e ha visto rinviare l'incontro.

L'azienda dovrà pagare una sanzione, ma i disagi quotidiani per gli automobilisti è il caso di dire che non hanno prezzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA