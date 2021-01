Covid Lombardia, Fontana: «Ci stiamo avvicinando a zona rossa: le scuole potrebbero chiudere tutte»

In Lombardia «la scorsa settimana l'Rt si è improvvisamente innalzato a 1,24 e tenendo conto dei nuovi parametri ci stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa»: così ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Sky TG24. «Mi auguro che questi numeri si invertano» ha aggiunto, ma se non avverrà il rischio della zona rossa è più che concreto. E in questo caso, la zona rossa prevede «la chiusura delle scuole», tutte. «Stiamo peggiorando in tutti i parametri».

Scuole chiuse

La scuola «è sicuramente la questione più grave dal punto di vista sociale. Sicuramente dovremo concentrarci di più». «Noi - ha spiegato a Sky TG24 - abbiamo fatto tutto quanto era stato richiesto dal governo anche in merito al trasporto pubblico locale e saremmo pronti». «Avevamo fatto un progetto assolutamente preciso e ben fatto. Purtroppo però - ha aggiunto - l'improvviso peggioramento dei numeri ci ha costretto a cambiare opinione» sulla riapertura «e ciò ci dispiace».

