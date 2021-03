26 Marzo 2021

di Diodato Pirone

(Lettura 2 minuti)







A sorpresa i nuovi colori delle Regioni, che poi in sostanza si riducono al passaggio da rosso a arancione del Lazio, scatteranno da martedì 27 marzo e non da lunedì. Perché? Per il classico cavillo cui nessuno ha badato ma che ormai non vale la pena cambiare. In sostanza la precedente ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, prevedeva una validità di 15 giorni che scade alla mezzanotte di lunedì 26. La nuova ordinanza, che sarà firmata oggi, scatterà quindi da martedì 27. Probabilmente si è trattato di un errore materiale del precedente documento perché una delle prime decisioni del governo Draghi fu quella di decidere i colori delle Regioni il venerdì facendoli "partire" il lunedì successivo per dare tempo alle famiglie e agli operatori economici di prepararsi. Questa volta ci sarà tempo fino a martedì.

Le differenze

Ma intanto cosa cambia nel passaggio da fascia rossa a fascia arancione? Essenzialmente ci si può muovere di più lungo tre direttrici:

1) riaprono le scuole: asili, primarie e medie. E questo accadrà nel Lazio sia pure per pochissimi giorni perché poi le scuole chiuderanno per le vacanze di pasqua. Attenzione, però, il governo intende consentire la riapertura degli asili e delle primarie dopo Pasqua anche nelle Regioni in fascia rossa.

2) riaprono i Centri commerciali e i negozi di abbigliamento e di calzature nei giorni feriali. Questi canali commerciali si riaffancano dunque agli alimentari alle farmacie, alle ferramenta e alle edicole che restano ovviamente aperti anche in zona rossa.

3) in fascia rossa in teoria non si potrebbe uscire neanche da casa se non per lavoro, salute e necessità impellenti. In arancione ci si può muovere liberamente nel proprio comune di residenza e si può andare a fare sport nel parco anche distanziandosi dalla propria abitazione. Resta possibile visitare parenti e amici anche fuori dal proprio Comune una volta al giorno ma solo in coppia e con figli minori.

4) si può in ogni caso usufruire delle seconda casa a patto che sia nella propria Regione e che ci si vada solo con i familiari conviventi.