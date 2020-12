Zone rosse e arancioni, 8 regioni e l'Alto Adige cambiano colore. Campania arancione, Emilia e Puglia gialle

Il semaforo delle regioni italiane cambia ancora a partire dal 6 dicembre. Marche, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Umbria ed Emilia Romagna da domenica tornano in zona gialla. In Emilia Romagna l'indice Rt scende sotto 1, a 0,99, ma aumenta il numero delle persone ricoverate: in terapia intensiva ci sono 248 pazienti, tre in più, e negli altri reparti Covid sono 2.717, 49 in più.

Da rosse ad arancioni

La Toscana invece diventa zona arancione a partire dalla mezzanotte fra sabato 5 e domenica 6 dicembre. Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, precisando «Stiamo predisponendo un'ordinanza per interpretare al meglio il nuovo Dpcm». Passano da zona rossa a zona arancione la Campania, la Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano.

Restano arancioni

Restano in vigore i provvedimenti restrittivi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.

Tre Regioni invece sono classificate a rischio alto da 3 o più settimane consecutive: Calabria (a titolo precauzionale poichè non valutabile), Puglia e Sardegna. Questo prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale. Lo rileva la bozza del monitoraggio Iss-ministero Salute.

