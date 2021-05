Zona bianca, dal coprifuoco alle discoteche: la proposta dalle Regioni. Vaccini ai turisti se vacanza è lunga

È arrivata la proposta delle Regioni sulle regole da applicare per la zona bianca. La richiesta è di adottare le stesse linee guida per la zona gialla. Ma anticipare, fin da subito, l'apertura di tutte le attività economiche, comprese discoteche e wedding. È questa la proposta su cui convergono le Regioni in merito alla zona bianca dopo il vertice di oggi, che sarà avanzata al Governo.

Coprifuoco

L'ipotesi di istituire un coprifuoco alle 24 è stata definitivamente scartata mentre per le norme anti-assembramento, viene fatto sapere, ci sono già e verranno discrezionalmente applicate laddove serve.

Vaccino ai turisti

«Garantire il vaccino a chi va in vacanza fuori regione per periodi lunghi, almeno dalle tre settimane in su». È questa l'ipotesi su cui convergono le Regioni al dopo il vertice di oggi.

17:31

