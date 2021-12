Zona arancione per le Marche, aumentano contagi e ricoveri. Acquaroli: «Inevitabile»

Aumentano i ricoveri e i contagi da Covid nelle Marche, regione che si trova già in zona gialla e che sta per entrare in zona arancione. «Di questo passo vedo inevitabile il rischio della zona arancione». Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a margine della seduta odierna del Consiglio regionale. Nell'ultima giornata sono 1.707 i positivi al SARS-CoV-2 rilevati nelle Marche, una quota che fa salire l'incidenza dei casi positivi da 365,79 casi su 100mila abitanti di ieri a 423,80 casi odierni. «Aumentando di 6-7 numeri giornalieri l'area medica e di 1-2 unità la terapia intensiva», anche se «i numeri non sono tantissimi», rispetto a quello dei positivi, «il cumulo delle quotidianità porta a raggiungere le percentuali previste dal decreto».

Ieri (28 dicembre) nelle Marche su 1.114 accessi totali ai pronto soccorso, 99 sono sospetti Covid (quasi il 9%).



«Qualche settimana fa parlando del Super Green pass - ha aggiunto Acquaroli - avevo detto che se poteva essere un incentivo alla vaccinazione non sarebbe servito per fermare il contagio. Purtroppo il numero dei contagi è elevatissimo» anche se «per fortuna» a questo «non corrisponde un numero elevatissimo di ricoveri ospedalieri, però è chiaro che aumentando la base dei contagi, una percentuale minima finisce o in area medica, o più raramente in terapia intensiva. Occorre comprendere come gestire questa fase» ha concluso.