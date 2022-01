Mercoledì 12 Gennaio 2022, 13:46 - Ultimo aggiornamento: 14:24

A Roma sono ricomparse le tende della Protezione civile fuori dal Pronto soccorso dell'ospedale di Tor Vergata. Un filtro d'emergenza al boom di richieste e accessi che la Regione Lazio sta registrando in questi giorni a causa della variante Omicron. Lo abbiamo raccontato qui. Se c'è un'immagine che descrive bene la zona arancione, infatti, è questa. Le tende da campo montate fuori dagli ospedali che, come nelle precedenti ondate, stanno andando in affanno per curare i pazienti Covid (trascurando gli altri). Anche il Lazio rischia di entrare in zona arancione nelle prossime settimane se la situazione peggiorerà. Più probabile un'accelerazione verso l'arancione per Lombardia, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Piemonte e Liguria. Anche la provincia autonoma di Trento ha numeri da zona arancione. Ma è l'Italia stessa che facendo la media dei nuovi ingressi nelle terapie intensive e dei nuovi ricoveri si sta tingendo di arancione. Non è purtroppo un buon segnale. Vuol dire che il sistema sanitario rischia la congestione, ed è importante saperlo per capire cosa sta succedendo in questi giorni negli ospedali.

Questa è la situazione a livello nazionale. I reparti ordinari (che come recita l'aggettivo andrebbero destinati alle cure ordinarie) sono pieni al 27%. Mentre il 18% delle rianimazioni in tutta Italia ospitano pazienti Covid. Sono percentuali alte, in grado di ingolfare gli ospedali come stanno dicendo primari e dirigenti da settimane. Walter Ricciardi, un'ora fa (ore 12) su Twitter: «La situazione negli ospedali è drammatica soprattutto per i pazienti oncologici i cui interventi chirurgici che sarebbero urgenti vengono rimandati, il personale è ridotto e stremato, serve proteggere i nostri sistemi sanitari con un insieme combinato di misure». Per entrare in zona arancione devono essere destinati ai malati Covid almeno il 30% dei letti ordinari e il 20% di quelli di terapia intensiva. E come si vede nel tachimetro qui in basso, l'Italia si sta avvicinando a questi parametri.

Le regioni che hanno contribuito in maniera significativa ad alzare la media nazionale sono quelle destinate a finire presto in zona arancione. Vediamo perché.

Lombardia

Il 30,6% dei posti letto negli ospedali lombardi è occupato da pazienti Covid. Ancora sotto il limite del 20%, invece, l'occupazione della terapie intensive. Altissima l'incidenza dei nuovi positivi su ogni centomila abitanti, pari a 2.710. Il 10 gennaio scorso su 8.235 accessi ai pronto soccorso lombardi, 642 sono stati classificati come sospetti Covid (7,8%). Lo stesso giorno, la distribuzione delle dimissioni dei pazienti sospetti Covid per codice triage restituisce un ulteriore elemento di criticità per la rete ospedaliera: un quarto dei codici sono rossi e arancioni (il 26% per la precisione). La giunta lombarda ha deciso di riaprire l'ospedale in Fiera a Milano per i pazienti Covid: sarebbe la terza riapertura della struttura dopo quella fra aprile e giugno 2020 per la prima ondata e quella fra l'ottobre 2020 e giugno 2021.

Lazio

Il Lazio non ha raggiunto formalmente i parametri della zona arancione ma ci si sta avvicinando: i ricoveri sono aumentati e da ieri un quarto dei reparti ordinari è occupato da pazienti Covid. Le terapie intensive sono piene al 21%. «Nel Lazio abbiamo oltre un migliaio di operatori sanitari, tra medici e altri professionisti che in questo momento sono positivi a Covid-19. Tutto questo manda ancora di più in affanno il servizio sanitario perché, alla carenza di personale che già esiste, si aggiunge l'ulteriore riduzione del numero di persone che può lavorare per garantire l'assistenza ai cittadini». Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, spiegando che «non sempre le infezioni si prendono all'interno delle strutture sanitarie, dove i protocolli sono molto rigidi. Purtroppo la circolazione virale nella popolazione al momento è elevata e i rischi crescono ovunque».

Calabria

In Calabria aumentano gli ingressi in terapia intensiva (+2) e anche in ricoveri (+2%) raggiungendo i parametri della zona arancione. Il 20% delle terapie intensive e il 38% dei reparti ordinari è occupato da malati Covid. «La situazione, con l'aumento dell'afflusso in pronto soccorso, è peggiorata soprattutto negli ultimi tre o quattro giorni paghiamo quanto accaduto fra Natale e Capodanno, quando si rimane a casa, ci si cura poco e si arriva qui in condizioni da ricovero». «Il quadro, dunque, è in evoluzione, ma fortunatamente gli ospedali stanno ancora rispondendo discretamente bene, tranne là dove la percentuale di positivi è elevatissima». È la fotografia del dottor Pino Pasqua, direttore dell'Unità operativa complessa Terapia intensiva e Rianimazione dell'ospedale «Annunziata» di Cosenza, nonché direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza. L'11 gennaio degli 884 accessi ai pronto soccorso calabresi 170 erano sospetti Covid (19,23%).