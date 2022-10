Da "boomer" a "cat calling": le oltre nuove 1000 parole inserite nello Zingarelli 2023

Oltre 1000 nuove parole entrate nell'edizione dello Zingarelli 2023. Il dizionario italiano più diffuso e che ogni anno con l'inserimento di nuovi termini racconta l'evoluzione della società e delle sue abitudini linguistiche.

Test medicina: come funziona la nuova prova, calcolo del punteggio e quanti posti a disposizione

I nuovi vocaboli

L'edizione aggiornata dello Zingarelli fornisce lo spaccato di un mondo in evoluzione, verso una società più sostenibile, come si deduce dal nuvo vocabolo "transizione ecologica", che indica «il processo di innovazione tecnologica che prevede la sostituzione delle fonti energetiche fossili con quelle rinnovabilì».

Tra le nuove voci alcune definiscono anche degli atteggiamenti, come "bioispirato", che indica «ciò che è realizzato sul modello di forme o sistemi viventi (un profilo aerodinamico bioispirato al volo degli uccelli) o "piedibus", cioè «il servizio di accompagnamento a scuola a piedi di più bambini da parte di adulti secondo un percorso prestabilito, come se fosse un autobus». Rimanendo nell'ambito della sostenibiltà, tra i nuovi vocaboli sarà possibile anche consultare "greenwashing" ovvero «un ambientalismo di facciata, specialmente da parte di un'azienda che vuole presentarsi come ecologicamente responsabile, anche se solo in apparenza».

I nuovi neologismi però raccontano di una realtà sempre meno fisica e più virtuale, come "metaverso", quindi «uno spazio virtuale che l'utente può abitare col proprio avatar, dove forse in futuro potrà svolgersi il cosiddetto apprendimento ibrido, cioè effettuato in parte in presenza, in parte da remoto». Si passa poi alla sfera del sempre più discusso politically correct. Per esempio, il termine "fat shaming", che sta a significare «la derisione di una persona per il suo peso considerato eccessivo» o "catcalling", che denota «una molestia verbale nei confronti di una donna».

Galib, il ragazzo azero che amava i costumi dell’Opera porta la sua collezione sulla piattaforma di Valentino

Considerazioni

«Lo Zingarelli 2023», spiegano i lessicografi della casa editrice Zanichelli incaricati di aggiornare ogni anno il dizionario con i neologismi» sembra in qualche modo riflettere un movimento, un cambiamento verso posizioni meno nette, come indicato per esempio dal crescente uso di "ni-" con valore di prefisso (sul modello di no) con il significato di atteggiamento incertò rispetto a scelte che dividono i favorevoli e i contrari ("ni Tav"; "ni vax").

Acrobazie letterarie: lettura tra giochi e magia nella biblioteca dell'Abbazia di San Martino al Cimino