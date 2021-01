Vaccino, Zaia: «Chiesto a Pfizer vendita diretta delle dosi, contatti anche con altri»

Vaccino Pfizer, il governatore del Veneto Luca Zaia afferma di aver chiesto a Pfizer la vendita diretta delle dosi, e di aver contattato anche altri fornitori: «Spero in un riequilibrio di questa fornitura di vaccini, poi mi auguro si torni a regime». Il Luca Zaia ha voluto fare il punto sulle mancate consegne complete della quota Pfizer, e non arriva ad escludere che Pfizer possa immaginare un contatto di vendita diretta per i vaccini con gli operatori veneti. «C'è un margine anche in questo senso» rileva.

Pfizer ha un accordo con la Commissione europea che ha firmato il contratto, premette Zaia. «Non è ancora dato sapere - chiarisce il governatore - se l'impegno Pfizer sia per quantitativi settimanali per contratto o per trimestre». Il Veneto ha anche cercato strade alternative. «Noi abbiamo cercato di comprare anche autonomamente i vaccini - spiega - ma non ci si riesce». «Siamo comunque disponibili - ricorda Zaia - ad avere contatti con Pfizer o con altre realtà che volessero avere incontri per diventare a loro volta anche un punto di rifermento nella produzione». «Sembra anche che ci siano diponibilità di scorte a livello internazionale - conclude - ma è tutto da capire».

ZAIA: imprese venete disponibili a produrre vaccini

«Ci sono imprenditori veneti che sono disponibili alla produzione di vaccini, tramite accordi con Pfizer o altre aziende produttrici. So che c'è chi si è detto disponibile, non so quanti siano ma sono a conoscenza che c'è un avvio di interlocuzione, appena iniziata. E la Regione Veneto è pronta con la sua finanziaria regionale ad affiancare i nostri imprenditori». Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. Mentre, sul fronte del ritardo sulle nuove forniture dei vaccini Pfizer il governatore del Veneto ha spiegato che «noi riusciremo a concludere la fase dei richiami, ma non di avviare le nuove vaccinazioni. La prossima settimana verrà riequilibrata la fornitura delle dosi e poi spero che da quella successiva si torni a regime». Mentre il presidente del Veneto è tornato a ribadire che «la Regione però non riusce a bypassare l'accordo europeo Pfizer per acquistare i vaccini autonomamente».

I dati

Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi riporta 1.003 positivi e 104 morti. I ricoveri sono in calo. Questi i dati che emergono dall'analisi di 36 mila tamponi, pari ad una incidenza del 2,78%. Rimane dunque alto il numero dei decessi, 104 in più rispetto a ieri, per un totale da inizio pandemia di 8.364. Continua il trend di calo dei ricoveri sia in area non critica che nelle terapie intensive sceso ad un totale di 2.798 in totale di pazienti Covid ricoverati negli ospedali della regione, da ieri son ostati così liberati 600 letti.

La provincia con il maggior numero di nuovi casi è Padova (108), seguita da Venezia (106), Verona (89), Vicenza (53), Treviso (26), Belluno (15), Rovigo (4).

